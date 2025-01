Guterres, ‘Israele ritiri l’ordine contro l’Unrwa’

agenzia

'Deve rispettare il mandato all'agenzia dell'Assemblea Generale'

NEW YORK, 28 GEN – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, chiede a Israele di ritirare l’ordine all’Unrwa di lasciare Gerusalemme. Lo afferma in una lettera inviata all’ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Danny Danon. Nella missiva, Guterres ha ribadito la sua richiesta allo Stato ebraico di “rispettare il mandato” assicurato all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi dall’Assemblea Generale.

