Guterres: oltraggio che l’Africa non abbia seggio permanente Onu

Il segretario generale: tempo di correggere ingiustizie storiche

PECHINO, 05 SET – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto ai leader africani riuniti a Pechino per il Forum per la cooperazione Cina-Africa che è giunto il momento di correggere le “ingiustizie storiche” accumulate nei confronti del continente. “E’ un oltraggio che l’Africa non abbia un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza” dell’Onu, ha affermato Guterres strappando un lungo applauso alla platea.

