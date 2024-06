Guterres, terrificante l’attacco alla scuola di Gaza

agenzia

Il segretario dell'Onu, esempio del prezzo pagato dai civili

NEW YORK, 06 GIU – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres denuncia un “nuovo terrificante esempio del prezzo pagato dai civili” a Gaza. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric, in merito all’attacco israeliano contro una scuola di Unrwa. “Questo è l’ennesimo esempio terrificante del prezzo pagato dai civili palestinesi, uomini, donne e bambini che cercano solo di sopravvivere, costretti a muoversi in una sorta di circolo della morte attraverso Gaza”, ha aggiunto il portavoce.

