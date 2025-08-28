Haaretz, Idf ordina di spostarsi da Gaza City in zone pericolose

agenzia

Esorta a lasciare la città prima di una operazione militare

ROMA, 28 AGO – L’Idf ha diffuso ieri un avvertimento ai residenti di Gaza City in vista dell’operazione pianificata da Israele per prendere il controllo della città, esortando la popolazione ad abbandonare la città prima dell’operazione militare. “Contrariamente alle false voci”, ha affermato, c’è abbastanza spazio più a sud per accoglierli. E ha pubblicato una mappa che mostra 19 zone delineate in blu in cui la popolazione di Gaza City dovrà recarsi, nelle vicinanze dei campi profughi nella Striscia centrale e nell’area dunale di Muwasi a sud. Tuttavia, scrive Haaretz, un’analisi più attenta della mappa, con l’aiuto di due specialisti in cartografia, Adi Ben-Nun dell’Università Ebraica di Gerusalemme e il Prof. Yaakov Garb dell’Università Ben-Gurion del Negev, mostra che molte di queste aree sono state designate dalle Idf come luoghi in cui i civili sarebbero in pericolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA