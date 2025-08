Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni

agenzia

Insieme ad altre 7 persone da un orfanotrofio

PORT-AU-PRINCE, 03 AGO – Nove persone, tra cui una missionaria irlandese e un bambino disabile di tre anni, sono state rapite ad Haiti. Lo hanno riferito le autorità del Paese caraibico, afflitto dalla violenza delle gang. I 9 sono stati rapiti nel cuore della notte a Kenscoff, una città a sud-est della capitale Port-au-Prince, dall’orfanotrofio ‘Sainte-Hélène’, gestito dall’organizzazione ‘Nos Petits frères et soeurs’, che opera in molti Paesi dell’America centrale e meridionale. Tra le vittime c’erano la direttrice della struttura, Gena Heraty, una missionaria irlandese, sette dipendenti haitiani e un bambino disabile di tre anni, hanno riferito all’Afp il sindaco di Kenscoff, Masillon Jean, e una fonte vicina all’organizzazione umanitaria. “Gli aggressori hanno fatto irruzione nell’orfanotrofio intorno alle 3:30 del mattino (le 9.30 in Italia), senza aprire il fuoco. Hanno sfondato un muro per entrare nella proprietà prima di dirigersi verso l’edificio dove risiedeva il direttore e andarsene con i nove ostaggi”, ha spiegato il sindaco, parlando di “un’azione pianificata”. Non è stata avanzata alcuna rivendicazione né richiesta di riscatto. La signora Heraty, tuttavia, è riuscita a parlare brevemente con i colleghi ieri mattina per confermare il rapimento. Sainte-Hélène si prende cura di circa 270 bambini, di cui una cinquantina con disabilità. Da gennaio, il comune di Kenscoff è nel mirino della coalizione criminale “Viv ansanm”, che ha già preso il controllo di diverse località e costretto i residenti alla fuga. Le forze dell’ordine stanno faticando a ripristinare la sicurezza nella zona.

