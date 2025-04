Hamas, ’15 persone uccise in due attacchi israeliani’

agenzia

Protezione civile di Gaza: 'Tra loro anche bambini'

GAZA, 02 APR – La Protezione civile della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, ha annunciato oggi la morte di 15 persone, tra cui bambini, in due attacchi israeliani. “Tredici martiri, tra cui bambini, sono stati uccisi in seguito al bombardamento da parte delle forze di occupazione (l’esercito israeliano, ndr) di una casa che ospitava sfollati nel centro di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale”, ha detto il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal, aggiungendo che altre due persone sono morte in un attacco che ha colpito una casa a Nuseirat (centro).

