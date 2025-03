Hamas, almeno 4 morti in raid israeliano a Gaza

agenzia

Idf conferma attacco: 'Erano impegnati in attivià sospette'

GAZA, 11 MAR – Almeno 4 persone sono rimaste uccise oggi in un attacco aereo israeliano a Gaza City. Lo riferiscono i soccorritori e la Protezione civile del territorio palestinese governato da Hamas, dove è in vigore dal 19 gennaio una fragile tregua tra Israele e il movimento islamista Hamas. Le vittime, di circa 20 anni, tra cui due fratelli, facevano parte di un gruppo che si trovava nel quartiere di Netzarim, nella parte meridionale di Gaza, ha affermato il portavoce della Protezione civile Mahmoud Bassal. L’esercito israeliano, Idf, ha confermato l’attacco, affermando che aveva come obiettivo diversi individui impegnati in “attività sospette” e che “rappresentavano una minaccia” per le truppe di terra. Nonostante la tregua, nei giorni scorsi l’esercito israeliano ha condotto attacchi in un territorio devastato da quindici mesi di guerra, contro quelli che vengono definiti “combattenti che seppelliscono ordigni esplosivi” nei pressi delle strutture militari. L’attacco avviene mentre le delegazioni di Israele e Hamas si trovano a Doha per negoziati indiretti sul proseguimento del cessate il fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA