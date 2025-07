Hamas, attesi oggi a Gaza 3 camion Oms con medicinali

agenzia

'Non contengono generi alimentari'

ROMA, 20 LUG – Il ministero della Salute Palestinese gestito da Hamas ha annunciato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) invierà oggi negli ospedali della Striscia tre camion carichi di medicinali e forniture mediche. I camion non contengono generi alimentari, si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram. “Il ministero della Salute invita i cittadini, tutte le autorità, le famiglie e le parti interessate a compiere ogni sforzo per proteggere il convoglio, impedire qualsiasi interferenza con i camion e consentire il loro arrivo sicuro negli ospedali per salvare la vita dei malati e dei feriti”, sottolinea la nota.

