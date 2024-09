Hamas chiede l’escalation in Cisgiordania

agenzia

'Sparate contro i coloni'

TEL AVIV, 01 SET – Hamas ha elogiato, ma senza rivendicare, i responsabili dell’attacco in cui sono stati uccisi tre agenti israeliani questa mattina nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. Hamas ha descritto l’attacco come una “risposta naturale” alla “guerra genocida” nella Striscia di Gaza e ai “crimini sionisti” in Cisgiordania, e invita tutti i residenti della Cisgiordania a bloccare le strade utilizzate dai coloni israeliani, e a “chiunque porti un’arma” di sparare.

