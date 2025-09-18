Hamas, con azione Gaza City l’Idf non otterrà gli ostaggi

agenzia

'Sono distribuiti nei quartieri, non ci cureremo di loro'

ROMA, 18 SET – Gli ostaggi israeliani “sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. L’inizio dell’operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto”. Lo affermano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, citate da Al Jazeera. “Il nemico sta entrando in una guerra di logoramento che gli costerà un numero aggiuntivo di morti e prigionieri catturati”, hanno aggiunto. “Diciamo alla leadership nemica che Gaza non sarà un bersaglio facile per il vostro esercito”.

