agenzia

Lo ha detto Khalil al-Hayya, un funzionario del gruppo in Qatar

ROMA, 18 OTT – In un videomessaggio Hamas conferma la morte del suo leader Yahya Sinwar. “Piangiamo la morte del grande leader, il fratello martire, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim”, ha detto Khalil al-Hayya, un funzionario di Hamas con sede in Qatar, in un video trasmesso su Al Jazeera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA