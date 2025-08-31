Hamas conferma, tre mesi dopo, la morte del suo leader Sinwar

agenzia

Israele ne aveva annunciato l'uccisione a maggio

ROMA, 31 AGO – Hamas ha confermato la morte del suo comandante militare a Gaza, Mohammed Sinwar, dopo che Israele ne aveva annunciato la morte in un attacco aereo avvenuto a maggio. Hamas non ha fornito dettagli sulla morte di Sinwar, ma ha pubblicato una sua foto insieme ad altri leader del movimento, descrivendoli come “martiri”. Lo riportano i media arabi e israeliani. Mohammed Sinwar era il fratello minore di Yahya Sinwar, il leader di Hamas che contribuì a pianificare l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele e che fu ucciso da Israele un anno dopo. Dopo la morte del fratello venne promosso ai ranghi più alti del movimento. La conferma della sua morte lascerebbe il suo stretto collaboratore, Izz al-Din al-Haddad, che attualmente sovrintende alle operazioni nel nord di Gaza, a capo dell’ala armata di Hamas in tutta la Striscia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA