Hamas, ‘daremo la risposta alla proposta israeliana domani’

agenzia

'Durante i colloqui al Cairo'

ROMA, 28 APR – Un alto funzionario di Hamas ha detto che il gruppo darà la sua risposta all’ultima controproposta di Israele per un cessate il fuoco a Gaza lunedì in Egitto. “Una delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya arriverà domani in Egitto e darà la risposta del movimento alla proposta israeliana durante un incontro con funzionari dell’intelligence egiziana”, ha detto il funzionario che ha voluto restare anonimo.

