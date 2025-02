Hamas, domani liberi 602 detenuti, di cui 50 ergastolani

agenzia

Nello scambio con i 6 ostaggi vivi

TEL AVIV, 21 FEB – Hamas ha dichiarato che Israele rilascerà 602 detenuti palestinesi in cambio di sei ostaggi israeliani che torneranno in Israele domani. Secondo Hamas, l’elenco comprende 50 detenuti che scontano condanne all’ergastolo, 60 che scontano condanne lunghe. Saranno rilasciati anche 47 detenuti riarrestati dopo essere stati rilasciati in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit nel 2011, così come 445 detenuti arrestati a Gaza durante la guerra.

