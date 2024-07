‘Hamas ha detto a Hezbollah che accetta proposta su Gaza’

agenzia

Movimento sciita: 'Tregua in Libano dopo intesa sulla Striscia'

TEL AVIV, 05 LUG – Hamas ha informato Hezbollah di “aver accettato una proposta per il cessate il fuoco a Gaza”. Lo scrive Haaretz che cita media internazionali. Oggi una delegazione della fazione islamica guidata dall’esponente Khalil Al-Hayya ha incontrato in Libano il leader dei miliziani sciiti Hassan Nasrallah. Ynet – che cita la Reuters – ha riferito che un dirigente di Hezbollah ha detto che il cessate il fuoco comincerà in Libano non appena sarà concluso l’accordo per la Striscia di Gaza.

