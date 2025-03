Hamas, Israele viola accordo, mette in pericolo vite ostaggi

agenzia

'Elude l'adempimento dei suoi impegni sul cessate il fuoco'

TEL AVIV, 02 MAR – Hamas ha dichiarato questa mattina che “Israele si sottrae ripetutamente agli accordi firmati e continua a eludere l’adempimento dei suoi impegni sul cessate il fuoco. Questa manipolazione in corso non restituirà i rapiti alle loro famiglie, ma al contrario, porterà a continue sofferenze e metterà in pericolo le loro vite, se non si esercita pressione su Israele affinché rispetti i suoi obblighi”. E ha aggiunto: “L’unico modo per raggiungere la stabilità nella regione e liberare i rapiti è completare l’accordo, iniziando con l’attuazione della seconda fase”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA