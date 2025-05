Hamas, ‘la proposta Usa accettata da Israele non ci soddisfa’

agenzia

Lo annuncia uno dei leader del movimento

GAZA, 29 MAG – La proposta statunitense di una tregua a Gaza, per la quale Washington afferma di aver ricevuto il consenso di Israele, “non soddisfa le richieste del nostro popolo”. Lo ha dichiarato in serata all’Afp Bassem Naim, uno dei leader in esilio di Hamas. “La risposta” di Israele “significa, in sostanza, la perpetuazione dell’occupazione, la continuazione delle uccisioni e della carestia, anche durante il periodo di tregua temporaneo, e non risponde a nessuna delle richieste del nostro popolo, tra cui la cessazione della guerra e della carestia”, ha affermato Naim, aggiungendo tuttavia che “la leadership del movimento ha esaminato, con grande senso di responsabilità e patriottismo, la risposta a questa proposta”.

