Hamas, ‘l’aggressione di Israele avrà un prezzo doloroso’

agenzia

'Piani Netanyahu mostrano che mira a liberarsi degli ostaggi'

TEL AVIV, 07 AGO – “L’espansione dell’aggressione contro il nostro popolo non sarà una passeggiata: il prezzo sarà alto e doloroso”, ha dichiarato Hamas mentre si sta tenendo il gabinetto di sicurezza per decidere sul piano per conquistare Gaza. Lo riferisce Ynet. “Le parole di Netanyahu rivelano le vere motivazioni dietro il suo ritiro dall’ultimo ciclo di negoziati, nonostante fossimo vicini a un accordo finale. I suoi piani per espandere l’aggressione dimostrano che mira a liberarsi degli ostaggi e sacrificarli per i propri interessi personali. L’espansione dell’aggressione contro il nostro popolo non sarà una passeggiata”, ha aggiunto Hamas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA