Hamas, offensiva israeliana un disastro per la sua leadership

'Ostaggi saranno con noi nei luoghi di scontro'

ROMA, 30 AGO – “I piani di Israele di occupare Gaza saranno un disastro per la sua leadership politica e militare”: lo ha detto Abu Obeida, portavoce dell’ala militare di Hamas citato da Al Jazeera. “Questo aumenterà le possibilità di catturare nuovi soldati. I nostri combattenti sono in stato di allerta, preparati e con il morale alto”, ha affermato. Riguardo alla sorte degli ostaggi israeliani a Gaza, Abu Obeida ha affermato che li proteggeranno “per quanto possibile”. “Saranno con i nostri combattenti nei luoghi di scontro, nelle stesse condizioni di pericolo e di vita. Annunceremo ogni prigioniero ucciso negli atti di aggressione, fornendo il suo nome, la sua foto e la prova della sua morte”.

