Hamas, ‘raid israeliani su Gaza, 44 morti nella notte’

agenzia

'Per lo più donne e bambini'

GAZA, 20 MAG – La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 44 palestinesi sono stati uccisi nel corso di attacchi israeliani nella Striscia la notte scorsa. “Le squadre della Protezione civile hanno trasportato (negli ospedali) almeno 44 morti, per lo più bambini e donne, oltre a decine di feriti, in seguito ai nuovi massacri commessi dall’occupazione… in diverse zone della Striscia di Gaza” dall’1:00 di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ha detto alla Afp il portavoce dell’organizzazione, Mahmoud Bassal.

