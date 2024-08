Hamas, respingiamo nuove condizioni di Israele per accordo

agenzia

'Ci atteniamo a proposta 2 luglio, nessuna intesa imminente'

ROMA, 25 AGO – Hamas respinge le nuove condizioni di Israele nei colloqui in corso per il cessate il fuoco a Gaza: secondo il funzionario di Hamas Osama Hamdan che ha parlato domenica ad Al-Aqsa TV, le voci in merito a un accordo imminente sono false. Il gruppo sostiene di attenersi alla proposta di cessate il fuoco del 2 luglio e che i discorsi degli Stati Uniti su un accordo imminente servono a scopi elettorali statunitensi. Lo riporta il Guardian.

