Hamas rilascia Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel

agenzia

Il papà di Kfir e Ariel e ostaggio israelo-americano

TEL AVIV, 31 GEN – Domani Hamas rilascerà Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel. Lo riferisce Ynet. Yarden Bibas è il padre dei due bambini Kfir e Ariel di 2 e 5 anni ancora nelle mani di Hamas a Gaza insieme con la madre Shiri. Hamas più di un anno fa ha dichiarato che i tre sono morti in un bombardamento israeliano, ma l’Idf non ha trovato alcuna conferma. Yarden, 34 anni, è stato rapito separatamente dal resto della famiglia nel kibbutz di Nir Oz. E’ stato portato nella Striscia con una motocicletta, appena arrivato nell’enclave è stato aggredito da una folla di civili che lo hanno colpito con una pietra alla testa. Ofer Calderon, 54 anni, è stato preso in ostaggio il 7 ottobre 2023 nello stesso kibbutz, dove oltre 100 residenti e 15 braccianti agricoli stranieri sono stati uccisi, 80 i rapiti. Calderon, insieme a Erez e Sahar, due dei suoi quattro figli, si sono inizialmente nascosti nel loro rifugio ma sono stati trovati dai miliziani. Sahar Calderon, 16 anni, e Erez Calderon, 12 anni, sono stati rilasciati il 27 novembre 2023 nel primo cessate il fuoco. La nonna Carmela Dan si trovava a casa sua in fondo alla strada con la nipote dell’ex moglie di Ofer, Noya Dan: i loro corpi sono stati trovati il 19 ottobre. Keith Siegel, 65 anni, è stato rapito insieme alla moglie Aviva Siegel, 62 anni, dalla loro casa nel kibbutz Kfar Aza, dove numerosi residente sono stati uccisi e le case bruciate. Aviva Siegel è stata rilasciata il 26 novembre 2023. Siegel, è originario della Carolina del Nord, ed è cittadino israelo-americano

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA