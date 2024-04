Hamas, ‘studiamo la proposta di una tregua di sei settimane’

agenzia

Nell'accordo donne e bambini rapiti in cambio di 900 prigionieri

IL CAIRO, 08 APR – Una fonte di Hamas ha affermato che il gruppo sta studiando la proposta per un cessate il fuoco di 6 settimane a Gaza. Secondo la fonte di Hamas vicina ai negoziati, l’accordo di cessate il fuoco a Gaza vedrebbe una tregua di sei settimane e la liberazione di donne e bambini israeliani in ostaggio in cambio di un massimo di 900 prigionieri palestinesi. La prima fase della proposta prevedrebbe anche il ritorno dei civili palestinesi sfollati nel nord della Striscia di Gaza e la consegna di 400-500 camion di aiuti alimentari al giorno alla popolazione affamata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA