agenzia

'Continueremo a lavorare duramente su questo'

WASHINGTON, 18 AGO – “Non parlerò prima di lui, ma vi dirò che queste conversazioni sono in corso, e non molliamo, continueremo a lavorare duramente su questo. Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco, e dobbiamo liberare quegli ostaggi”: così Kamala Harris durante un evento elettorale ha risposto ai reporter sui colloqui per Gaza.

