Harris, ‘Israele ha il diritto di difendersi da Hezbollah’

agenzia

'Ma dobbiamo ancora lavorare ad una soluzione diplomatica'

WASHINGTON, 30 LUG – “Israele ha il diritto di difendersi, e sostengo inequivocabilmente il diritto di Israele a rimanere sicura e a difendere la sicurezza di Israele”: lo ha detto Kamala Harris avvicinandosi ai reporter appena sbarcata ad Atlanta per commentare quanto accaduto nelle ultime in Medio Oriente. “Quello che sappiamo, in particolare, è che ha il diritto di difendersi da organizzazione terroristiche, qual è esattamente Hezbollah. Ma, detto questo, dobbiamo ancora lavorare a una soluzione diplomatica per porre fine a questi attacchi, e continueremo a farlo”, ha aggiunto.

