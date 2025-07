Harris, non mi candido a governatore della California

agenzia

Lascia aperta la porta alla corsa alla Casa Bianca nel 2028

WASHINGTON, 30 LUG – Kamala Harris non si candiderà a governatore della California il prossimo anno. Lo ha annunciato lei stessa lasciando la porta aperta a un’altra candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Lo riporta il Washington Post. “Negli ultimi sei mesi, ho dedicato del tempo a riflettere su questo momento della storia della nostra nazione e sul modo migliore per continuare a lottare per il popolo americano e promuovere i valori e gli ideali a cui tengo”, ha dichiarato l’ex vice presidente in una nota annunciando che non sfiderà il governatore democratico Gavin Newsom nel 2026. “Sono una devota servitrice dello Stato e, fin dall’inizio della mia carriera, ho creduto che il modo migliore per fare la differenza nella vita delle persone fosse cambiare il sistema dall’interno. Ed è stato un profondo onore svolgere questo lavoro e servire il popolo della California e la nostra nazione, come procuratore, procuratore generale, senatore degli Stati Uniti e vice presidente”. “Amo questo Stato, la sua gente e le sue promesse. È casa mia. Ma dopo una profonda riflessione, ho deciso che non mi candiderò a governatore in queste elezioni”, ha dichiarato Harris.

