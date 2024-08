Harris, orribile calvario finito per prigionieri in Russia

agenzia

'Io e Biden continueremo a lavorare per riportare a casa tutti'

WASHINGTON, 01 AGO – “Oggi celebriamo la liberazione di Paul, Evan, Alsu, Vladimir e di altri che sono stati ingiustamente trattenuti in Russia. Mi dà grande conforto sapere che il loro orribile calvario è finito e che presto saranno riuniti alle loro famiglie. Io e il presidente non smetteremo di lavorare finché ogni americano ingiustamente trattenuto o tenuto in ostaggio non sarà riportato a casa”: così Kamala Harris su X dopo lo scambio di prigionieri tra Usa, Russia e altri Paesi.

