Harris, ‘respingere la violenza, serve un dialogo civile’++

'Informata subito dopo l'attacco a Trump, grata che stia bene'

WASHINGTON, 17 SET – “Dobbiamo avere un dialogo civile ed essere in grado di superare le nostre differenze. Non c’è posto per la violenza”. Lo ha detto Kamala Harris in un’intervista alla radio in lingua spagnola Chiquibaby. A proposito dell’attentato a Trump la vice presidente ha raccontato di essere stata informata “subito dopo” e ha ribadito di essere grata che il tycoon stia bene.

