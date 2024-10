agenzia

Per la vicepresidente l'occasione di parlare agli indipendenti

NEW YORK, 14 OTT – Kamala Harris rilascerà la sua prima intervista a Fox mercoledì 16 ottobre. L’intervista sarà con l’anchor Bret Baier e sarà registrata vicino Filadelfia. Per la vicepresidente l’intervista è una possibile occasione da sfruttare per rivolgersi ai repubblicani moderati e agli indipendenti, che seguono più Fox che Cnn e Msnbc.

