Headstart Fund of Funds in rialzo di oltre il 20% per il secondo anno consecutivo nel 2023

agenzia

LONDRA, 15 aprile 2024 /PRNewswire/ — Headstart Fund of Funds (il “Fondo”) ha registrato il suo quarto rendimento annuale positivo a due cifre consecutivo nel 2023. Giunto al suo 23esimo anno, la sua sovraperformance e i rendimenti consecutivi superiori al 20% conseguiti sia nel 2022 che nel 2023 hanno fatto sì che il Fondo abbia realizzato unna performance superiore rispetto ai mercati azionari e obbligazionari globali e ogni indice di hedge fund su base sia annuale che biennale.

Headstart Fund of Funds ha reso il 20,64% nel 2022 e ha ripetuto il risultato nel 2023 con un rendimento del 20,46%, realizzando una performance nel corso dei due anni che pochissimi hedge fund possono vantare.

Nello stesso periodo di tempo, la maggior parte delle classi di attività finanziarie ha registrato un 2023 forte dopo un 2022 deludente; ad esempio, il NASDAQ è sceso del 33,1% nel 2022 prima di aumentare del 43,4% nel 2023 culminando in un calo del 4,05% nel biennio. Nel settore degli investimenti alternativi, i rendimenti degli hedge fund sono stati positivi nel 2023 – l’indice di riferimento è aumentato del 5,34% – dopo un anno generalmente deludente nel 2022, quando l’indice di riferimento è sceso del 5,27%.

La sovraperformance del Fondo chiude un periodo di quattro anni di rendimenti dominanti, quando il fondo è cresciuto del 107% dall’inizio della pandemia nel marzo 2020.

Il focus di Headstart è sul lancio di nuovi fondi e sulle allocazioni dei gestori nella fase iniziale che hanno il potenziale per diventare partecipazioni fondamentali per molti asset allocatori, ma mira anche a rendimenti non correlati richiedendo costantemente una forte liquidità, rischio e costruzione del portafoglio, nonché processi identificabili e ripetibili.

Sebbene l’azienda sia aperta a nuovi hedge fund per la maggior parte delle strategie, il suo portafoglio di 30-35 investimenti si è recentemente concentrato su arbitraggio, investimenti global macro e basati prevalentemente su strategie long anziché short in base a un approccio di selezione molto disciplinato, oltre a una volatilità long per la protezione dai ribassi.

Il CIO Najy Nasser ha commentato: “La performance del Fondo dimostra la nostra chiara propensione verso i driver alfa idiosincratici. Disponiamo di un mix diversificato e non correlato di partecipazioni di portafoglio consolidate in combinazione con alcuni nuovi interessanti investimenti in gestori in fase iniziale”.

Così continuando: “Sebbene il fondo abbia un storia comprovata di 24 anni di risultati eccezionali, siamo particolarmente incoraggiati dalla performance degli ultimi quattro anni e guardiamo con confidenza a ciò che riteniamo avverrà nel resto del 2024.

Aggiungendo: “Guardando indietro a oltre 20 anni di attività, in genere ci affidiamo a un manager appena lanciato che già conosciamo – forse dai risultati che ha ottenuto in un fondo multistrategia o magari abbiamo avuto rapporti con questa persona quando era nella sua impresa precedente prima di uno spin-off”.

Precedenti comunicati stampa sul HeadStart Fund of Funds Ltd:

17/01/23 – Headstart sale del 20,7% nel 2022 mentre l’indice MSCI World scende12/01/21 – Headstart vede un proseguimento della corsa stellare per gli hedge fund28/04/16 – Headstart Fund of Funds ottiene il riconoscimento per la performance a lungo termine Long-Term Performance Award02/04/14 – Headstart Fund of Funds ottiene il riconoscimento HFM04/02/14 – Headstart Fund of Funds ottiene tre riconoscimenti per la performance14/01/13 – Headstart Fund of Funds surclassa i benchmark20/03/12 – Headstart Fund of Funds nominato nuovamente da HFM22/12/10 – I consulenti Headstart sono cautamente ottimisti riguardo al 2011 17/12/10 – Headstart Advisers’ Fund of Funds arriva al top

CONSULENTI HEADSTARTNajy N. Nasser, Direttore investimenti – www.headstartadvisers.com

Note per i redattori:Informazioni su HeadstartHeadstart Advisers Ltd è una società di servizi finanziari costituita nel 1990, autorizzata e regolamentata dalla FCA come consulente per gli investimenti della famiglia di hedge fund Headstart (nell’ambito della Normativa S della legislazione statunitense sui titoli e quindi soggetta a restrizioni sugli investimenti come indicato più dettagliatamente sul suo sito web).

Gli amministratori di Headstart Advisors Limited sono Najy Nasser e Henry Watkinson.

L’azienda ha sede a 1 Knightsbridge Green, Londra SW1.

Headstart Advisers Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority ai sensi della legge Financial Services & Markets Act 2000. I presenti comunicati stampa non costituiscono consulenza finanziaria né un’offerta o un invito a presentare domanda di investimento in alcuno dei fondi.