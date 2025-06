agenzia

"Se le violenze continuano, sono in massima allerta"

ROMA, 08 GIU – Il segretario statunitense alla Difesa, Peter Hegseth, ha scritto su X che “se le violenze (a Los Angeles, n.d.r.) continuano, anche i marines in servizio a Camp Pendleton (base dei marines in California, n.d.r.) saranno mobilitati – sono in massima allerta”.

