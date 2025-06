Hegseth, pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama

agenzia

'E' il compito del Pentagono essere preparati'

WASHINGTON, 12 GIU – Il segretario alla Difesa Pete Hegseth americana ha detto che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama. “E’ il nostro compito essere preparati ad ogni evenienza”, ha dichiarato in un’audizione alla Commissione difesa della Camera. Hegseth ha risposto ad una domanda di Adam Smith, il principale esponente democratico della commissione. “Il dipartimento della Difesa è pronto ad invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario?”, ha chiesto il deputato. Il segretario alla Difesa non ha risposto direttamente ma ha detto che il compito del Pentagono “è avere dei piani”. Quando Smith lo ha incalzato specificamente sull’occupazione di Groenlandia e Panama il segretario ha ribadito: “il nostro compito è essere pronti a ogni specifica evenienza”.

