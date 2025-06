agenzia

'Cattiva idea' se Teheran spostasse la sua attenzione sugli Usa

NEW YORK, 14 GIU – Donald Trump “preferisce la pace. L’Iran ha ancora un’opzione”. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth in un’intervista a Fox, sottolineando che sarebbe una “cattiva idea” per Teheran spostare l’attenzione sugli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA