Herzog a Blinken, ‘è colpa di Hamas se fallisce accordo’

agenzia

'Ma siamo molto fiduciosi di poter andare avanti nei negoziati'

ROMA, 19 AGO – All’inizio del suo incontro con il Segretario di Stato americano Antony Blinken, il presidente israeliano Isaac Herzog ha attribuito a Hamas la colpa per il fallimento nel raggiungere un accordo sugli ostaggi. “La gente deve capire che tutto inizia con il rifiuto di Hamas di andare avanti”, ha detto Herzog citato dal Times of Israel, aggiungendo in ogni caso che “siamo ancora molto fiduciosi di poter andare avanti nei negoziati tenuti dai mediatori”, ringraziando Stati Uniti, Egitto e Qatar per i loro sforzi.

