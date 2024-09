Herzog a governo, non osate ripresentare riforma giustizia

agenzia

'Hanno bisogno di questo migliaia di famiglie in lutto?'

TEL AVIV, 03 SET – “Vi avverto, fermatevi. Non osate. Lasciate che ci riprendiamo dopo il terribile crollo”. Lo ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog parlando alla conferenza degli avvocati, dopo che il ministro della Giustizia Yariv Levin ha ricominciato a spingere per la riforma giudiziaria che è stata sospesa dopo il 7 ottobre. Herzog mette in guardia il governo dal resuscitare la legislazione dell’anno scorso, altamente divisiva, sulla revisione giudiziaria, che ha causato gigantesche manifestazioni di piazza.”L’anima e il futuro della nazione sono in gioco, è questo ciò di cui hanno bisogno migliaia di famiglie in lutto?”, ha detto.

