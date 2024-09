Hezbollah, missile balistico per quartier generale Mossad

agenzia

Vicino Tel Aviv

BEIRUT, 25 SET – Hezbollah afferma di aver lanciato un missile balistico mirato al quartier generale del Mossad vicino Tel Aviv. Il movimento islamista libanese Hezbollah, bersaglio degli attacchi dell’esercito israeliano in Libano, ha affermato oggi di aver lanciato un missile balistico contro il quartier generale del Mossad, il servizio segreto israeliano, vicino Tel Aviv. “La Resistenza Islamica ha lanciato un missile balistico Qader 1 alle 6:30 (le 5:30 in Italia) di mercoledì mirando al quartier generale del Mossad nella periferia di Tel Aviv”, ha detto Hezbollah in una nota. L’esercito israeliano non ha al momento commentato queste informazioni.

