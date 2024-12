Hit parade, in vetta Pinguini Tattici Nucleari poi Tony Boy

agenzia

Terzo Cremonini, quarto Geolier, poi Olly, Anna e Lazza

(di Cinzia Conti) (ANSA) – ROMA, 13 DIC – I Pinguini Tattici Nucleari balzano in testa alla classifica degli album e dei vinili più venduti della settimana con il nuovo Hello World, di cui la canzone Islanda guida la classifica dei singoli. In seconda posizione, sempre sia di album che vinili, debutta Tony Boy con Going Hard 3, che ha già annunciato il sold out di tutte le date del tour 2025 nei principali club italiani a partire da gennaio. Slitta dalla vetta alla terza piazza Cesare Cremonini ritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby con Ora che non ho più te, al secondo posto tra i singoli. Scende dal podio al quarto posto Geolier con Dio lo sa – Atto II, da 27 settimane in classifica mentre in discesa di un gradino al quinto c’è Tutta vita di Olly, che si piazza anche quinto con il singolo Per due come noi con Angelina Mango & Jvli. Sale di una posizione al sesto posto la regina (rap) dell’estate, Anna con Vera Baddie dopo 24 settimane in classifica mentre settimo è Lazza con Locura. Risale all’ottava posizione Kid Yugi con Tutti i nomi del Diavolo, versione ‘espansa’ e arricchita dell’album best-seller I nomi del Diavolo. Ribalza al decimo posto, dopo 41/o settimane in classifica, Icon di Tony Effe. Piena atmosfera natalizia per la nona posizione tra gli album con Christmas di Michael Bublé e al terzo posto tra i singoli più venduti Mariah Carey con il suo inossidabile All I want for Christmas is you.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 6 al 12 dicembre 2024: 1) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 2) GOING HARD 3, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 4) DIO LO SA – ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 6) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 7) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 8) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 9) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 10) ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli: 1) ISLANDA, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 2) ORA CHE NON HO PIÙ TE, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 3) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU, MARIAH CAREY (COLUMBIA/LEGACY-SONY MUSIC) 4) IL FILO ROSSO, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 5) PER DUE COME NOI, OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI (EPIC-SONY MUSIC)