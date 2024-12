Hit parade, Marracash in vetta con l’album a sorpresa

agenzia

Piazzano la zampata anche thasup e Mara Sattei con Casa Gospel

ROMA, 20 DIC – È finita la pace, il nuovo album di Marracash – pubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre – è il disco più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Un risultato ottenuto con le sole copie digitali. Ha inoltre conquistato il secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify (del weekend 13-15 dicembre). Inoltre, 8 brani su 13 dell’album vanno ad occupare la classifica dei singoli con Gli sbandati hanno perso a guidare la chart, seguito nelle altre sei posizioni da Power Slap, È finita la pace, Crash, Lei, Vittima, Detox/rehab e infine Soli in decima posizione. Al secondo posto degli album più venduti si piazza Casa Gospel, il joint album dei fratelli thasup e Mara Sattei (primo nella Classifica Formati Fisici). Un disco nato in maniera totalmente spontanea, di matrice gospel, ma pieno di forti contaminazioni che li riporta alle loro origini. Scivola sul terzo gradino del podio l’ultimo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari, Hello World, in vetta una settimana fa. Perdono due posizioni anche tutti i dischi a seguire: Tony Boy con Going Hard 3, che ha già annunciato il sold out di tutte le date del tour 2025 nei principali club italiani a partire da gennaio, è quarto; Cesare Cremonini, ritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby, è quinto. Geolier con Dio lo sa – Atto II, da 28 settimane in classifica, occupa la sesta posizione davanti ad Olly con Tutta vita. Ottava la regina (rap) dell’estate, Anna con Vera Baddie che precede Lazza con Locura. Perde solo una posizione Tony Effe che chiude la top ten con Icon, sull’onda delle polemiche degli ultimi giorni che hanno visto saltare il suo concerto di Capodanno al Circo Massimo, rimpiazzato da uno al Palaeur.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA