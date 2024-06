Hong Kong: sospesi i passaporti di 6 attivisti ‘fuggiti’ nel Regno Unito

agenzia

Hong Kong, 12 giu. (Adnkronos/Europa Press) – Il governo di Hong Kong ha annunciato oggi di aver sospeso i passaporti di sei attivisti pro-democrazia “fuggiti” nel Regno Unito, tra cui Nathan Law. La misura è stata adottata nel quadro della nuova legge sulla sicurezza nazionale, che inasprisce le pene per tradimento e sedizione. Le autorità hanno applicato il provvedimento nei confronti di Christopher Mung, Finn Lau, Simon Cheng, Johnny Fok Ka Chi e Choi Ming Da. Tutti e sei sono stati inseriti nella lista dei ricercati a luglio e dicembre 2023.