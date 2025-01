HoReCa, l’agenzia ICE porta le imprese italiane al Sirha di Lione

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dal 23 al 27 gennaio, Lione ospita il Salon International de la Restauration, de l’Hotellerie, et de l’Alimentation (Sirha) Lyon 2025, che rappresenta uno degli appuntamenti piú importanti a livello internazionale nel settore dell’HoReCa, per l’industria della ristorazione e per il comparto alberghiero. La manifestazione, che si svolge con cadenza biennale, accoglierá circa 4000 espositori, mentre piú di 200.000 sono i visitatori attesi (dei quali il 14% provenienti dall’estero). Tra costoro figureranno professionisti, giornalisti, importatori, distributori e buyer della grande distribuzione. Oltre agli spazi espositivi, la Fiera organizza numerose dimostrazioni culinarie e competizioni e premi di cui alcuni di risonanza mondiale, fra i quali si annoverano il concorso Bocuse d’Or e la Coppa del mondo della pasticceria, che vedranno la partecipazione importanti chef provenienti da ogni continente. Nel settore agroalimentare, la congiuntura internazionale degli ultimi anni non ha frenato le esportazioni italiane, che hanno registrato una progressione globale del 6,11% nel 2023 e del 6,4% nei primi nove mesi del 2024. In questo contesto, Agenzia ICE partecipa alla manifestazione con uno spazio complessivo di circa 580 mq (presso la Hall 1) e accompagna 41 aziende provenienti da tutta Italia. Tali aziende, chiarissimi esempi dell’eccellenza e della qualitá all’italiana, nell’orgoglioso rispetto di tradizioni locali sapientemente combinate con tecniche di produzione improntate all’innovazione, presenteranno una ricca varietá di specialitá della cucina nostrana, simboli della tradizione genuinamente italiana dell’agroalimentare. In occasione di questo evento, Agenzia ICE ha lanciato un’importante collaborazione con ALMA Scuola di Cucina Italiana, accademia dedicata alla gastronomia italiana, con l’obiettivo di animare uno spazio degustazioni dedicato alla valorizzazione di un percorso culinario d’eccellenza. Dal 23 al 26 gennaio, lo Chef Paolo Amadori, accompagnato dal suo Sous Chef Marco Mariani, proporrá un vero e proprio viaggio lungo la Penisola, per presentare alcuni grandi prodotti certificati DOP e IGP. Ingredienti celebri come la Mozzarella di Bufala DOP, lo Speck Alto-Adige IGP, il Parmigiano Reggiano DOP e il Prosciutto di Parma DOP si sveleranno attraverso piatti unici capaci di unire creativitá e autenticitá. Ogni ricetta racconterá una storia, quella di una cucina nazionale composta da tante cucine regionali, in cui la tradizione dialoga con la modernitá. Il Sirha Lione 2025 si iscrive in una precisa strategia intrapresa da Agenzia ICE con l’obiettivo di promuovere le specialitá italiane presso i principali canali distributivi francesi, particolarmente attenti alla tradizione e alle novitá dei nostri territori. La presenza a Sirha Lione 2025 sará seguita da una partecipazione a Wine Paris 2025, evento in cui ICE-Agenzia valorizzerá altrettanto l’eccellenza italiana. – Foto pexels.com – (ITALPRESS). sat/com 21-Gen-25 14:26

