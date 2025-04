Houthi, 13 morti in attacco Usa a porto di Ras Issa

agenzia

'Ci sono 30 feriti'

SANAA, 18 APR – I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato che l’attacco aereo statunitense di ieri sul porto di rifornimento di carburante di Ras Issa, ha causato almeno 13 morti e 30 feriti. “Tredici lavoratori e impiegati del porto di Ras Issa sono stati uccisi e altri 30 sono rimasti feriti nell’aggressione americana al porto”, ha scritto sui social il portavoce del ministero della Salute Houthi, Anees Alasbahi. Il Comando Centrale Usa aveva annunciato ieri su X, riferendosi al porto di Ras Issa, che “le forze statunitensi sono intervenute per eliminare questa fonte di carburante per i terroristi Houthi sostenuti dall’Iran e privarli delle entrate illecite che hanno finanziato i loro sforzi per terrorizzare l’intera regione per oltre 10 anni”.

