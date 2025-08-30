Houthi, ‘in attacco Idf ucciso premier e altri ministri’

agenzia

Dichiarazione ufficiale della presidenza

TEL AVIV, 30 AGO – In un messaggio ufficiale la presidenza degli Houthi, il gruppo sostenuto dall’Iran che controlla la maggior parte del territorio dello Yemen, conferma che “il premier Ahmed al-Rahawi e diversi altri ministri sono stati uccisi” nell’attacco dell’Idf di giovedì scorso. Nell’operazione a Sanaa, il capo di stato maggiore Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari risulta disperso sotto le macerie, l’esercito israeliano stima che sia stato eliminato anche lui.

