Huawei e Turkcell firmano un memorandum d’intesa sull’innovazione congiunta leader nelle reti all’MWC 2025

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ — Nel corso dell’MWC 2025, Huawei e Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), leader tecnologico in Turchia, hanno siglato un memorandum d’intesa per sviluppare reti leader sostenibili utilizzando soluzioni e prodotti innovativi nella Enhanced Network di Turkcell.

La collaborazione tra le aziende prevede l’ulteriore sviluppo di città intelligenti grazie alle funzionalità di nuova generazione della tecnologia 5G avanzata (5G-A) nelle reti wireless, oltre ad innovazioni nei servizi a banda larga ultraveloce nella rete di accesso e alla tecnologia Quantum Key Distribution nella rete IP.

Grazie alla potenza della tecnologia 5G-A, Turkcell e Huawei progetteranno città intelligenti per offrire la migliore esperienza in settori focalizzati sulla creazione di efficienza mediante l’uso di tecnologie all’avanguardia, come veicoli autonomi, trasporti, impianti produttivi e grandi spazi. Le aziende testeranno e verificheranno la tecnologia Tunnel Antenna per ridurre l’utilizzo dei cavi e migliorare la copertura, la tecnologia Integrated Sensing and Communication (ISAC) per aumentare la precisione della localizzazione, della cattura del movimento e del riconoscimento delle attività e, infine, la tecnologia Supersite, che utilizza il satellite come backhaul per la ridondanza e la sostenibilità delle comunicazioni. In altri settori, come la banda larga domestica, le reti IP e WDM, verranno testate sul campo la tecnologia Symmetric 50GPON, che fornisce connettività a banda larga ultraveloce sia per il download che per l’upload, e la tecnologia Quantum Key Distribution, che consente servizi crittografati quantisticamente sicuri.

Il Prof. Dr. V. Çağrı Güngör, direttore tecnologico di Turkcell, ha affermato: “Turkcell si impegna a guidare la strada dell’innovazione per le reti di prossima generazione. L’attenzione che dedichiamo alla tecnologia 5G-A ci consente di sviluppare reti intelligenti ed efficienti, pronte a soddisfare le future esigenze di connettività. Attraverso l’innovazione continua puntiamo a creare reti più intelligenti, sostenibili e capaci di migliorare l’esperienza digitale per tutti”.

Il Sig. Jim Lu, presidente di Huawei European Region, ha sottolineato: “Huawei è impegnata a migliorare le capacità della tecnologia 5G-A per guidare la prossima generazione della connettività. Il nostro obiettivo è supportare reti intelligenti e sostenibili in grado di rispondere alle mutevoli esigenze di utenti e aziende. Grazie all’innovazione basata su tecnologie all’avanguardia diamo forma a un futuro più connesso e resiliente”.

