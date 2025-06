I blackout a Torino, in centro senza luce per otto ore

agenzia

Bloccate le auto nei silos, ora il ritorno alla normalità

TORINO, 16 GIU – I blackout che sono iniziati nella notte di sabato e che ieri a Torino hanno interessato zone diverse della città, a macchia di leopardo, hanno visto tornare la normalità solo quando era ormai notte. I problemi sono stati soprattutto in centro, dove una serie di utenze non hanno avuto il servizio di energia elettrica dal primo pomeriggio fino a oltre la mezzanotte. Il vicino concerto estivo in piazza Castello dei Kiss Kiss ha fatto sospettare a qualcuno che proprio questo evento abbia sovraccaricato la rete. Gli organizzatori del concerto, a quanto qualche residente ha appreso, avrebbero fatto arrivare dei generatori proprio per supplire al blackout. L’assenza di corrente intanto ha costretto i commercianti dei quartieri interessati ad abbassare le serrande, ma ha lasciato anche senza aria condizionata e con frigoriferi e congelatori non alimentati per più di mezza giornata chi ha trascorso la domenica in città. Al ritorno dell’energia elettrica sono scattati poi una serie di allarmi. Durante l’intera giornata, in qualche caso già dalla mattina, i residenti del centro che, in molti, utilizzano i silos sotterranei per il parcheggio delle auto, sono rimasti anche con i mezzi bloccati: senza la possibilità di uscire o di rientrare. I circa sessanta utenti del silos in via Porta Palatina, nel cuore antico della città, stanno pensando a una class action.

