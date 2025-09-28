I filo-Ue verso la vittoria in Moldavia, avanti al 44%

agenzia

Spoglio quasi concluso, il Blocco patriottico lontano, al 28%

BRUXELLES, 28 SET – Il Partito d’azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conduce nelle elezioni legislative in Moldavia. Dopo l’iniziale rincorrersi delle percentuali, con i principali partiti appaiati, a spoglio giunto ormai all’80% il partito al governo ha raccolto il 44% dei consensi, staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall’ex presidente Igor Dodon, fermo al 28%. L’affluenza, la più alta mai registrata per il rinnovo dei 101 seggi parlamentari dell’ex repubblica sovietica, si è attestata al 51,9%.

