Ttf in calo dello 0,66% sulla Borsa di Amsterdam

MILANO, 27 MAG – Si chiude in calo la seduta di scambi per i futures sul gas, a 37,01 euro al megawattora. Il Ttf scambiato ad Amsterdam ha perso lo 0,66 per cento.

