I genitori di Simona, ‘vogliamo chiarezza, perché è morta?

agenzia

'Dov'è finito l'alcol? Lei era un pesce in acqua'

PALERMO, 03 AGO – “Voglio sapere cosa è successo a mia figlia, perché è morta, io voglio sapere solo perché…”. Così tra le lacrime la mamma di Simona, la ventenne morta in una villa di Bagheria, chiede “chiarezza” sul decesso della ventenne. “Vogliamo chiarezza sulla fine di nostra figlia”, ribadisce il padre di Simona. “C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, noi abbiamo chiamato per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcool? – aggiuge l’uomo – Mia figlia era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo”.

