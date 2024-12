I giudici, ‘Chiara lucida, inaffidabile e senza scrupoli’

agenzia

Le motivazioni del Riesame sul carcere per Petrolini

BOLOGNA, 04 DIC – “Estrema lucidità. Inusitata freddezza esecutiva. Sconcertante assenza di scrupoli o remore. Apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza. Inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime. Eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione. Mancanza di partecipazione e di compassione”. Sono le caratteristiche della condotta di Chiara Petrolini, per il Riesame che ha disposto il carcere (non esecutivo fino alla Cassazione) per la 21enne, indagata dopo il ritrovamento di due neonati morti nel giardino. A darne notizia è la Procura di Parma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA