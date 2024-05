I marchi PepsiCo Lay’s® e Gatorade® rafforzano l’impegno a sostegno delle donne nello sport in occasione della celebrazione della finale della UEFA Women’s Champions League

agenzia

– PURCHASE, N.Y., 25 maggio 2024 /PRNewswire/ — Due dei marchi PepsiCo più iconici, Lay’s e Gatorade, uniscono le forze per dare impulso a iniziative globali di base, sostenere le pari opportunità per le donne in campo e continuare il sostegno di lunga data di PepsiCo alle donne nello sport attraverso la sua partnership con la UEFA.

In vista della finale della UEFA Women’s Champions League (UWCL), Lay’s e Gatorade hanno integrato la potenza, le dimensioni e le risorse dei due brand per lanciare una serie di iniziative comunitarie nella città ospitante di quest’anno – Bilbao, in Spagna – per offrire alle giovani atlete un maggiore accesso al calcio, incluso l’ospitare un torneo Gatorade 5v5 ricco di azione sul campo Lay’s RePlay appena svelato questo fine settimana.

Nonostante la crescente popolarità degli sport femminili – in particolare del calcio femminile – c’è ancora molta strada da fare affinché le giocatrici ricevano lo stesso livello di sostegno dei loro colleghi uomini. PepsiCo, orgogliosa partner del calcio femminile UEFA, continua a investire in iniziative in tutto il suo portafoglio di marchi per stimolare l’impegno e il dialogo nell’ambito del calcio femminile, ispirando al contempo opportunità e la partecipazione delle donne allo sport dal livello di base a quello professionale.

Lay’s RePlay, un’iniziativa globale creata in collaborazione con la UEFA Foundation for Children e Common Goal, mira a portare gioia e accesso al gioco alle comunità meritevoli creando campi di calcio rispettosi dell’ambiente, parzialmente realizzati con sacchetti di patatine riutilizzati. Gatorade ha ribadito il suo impegno a sostenere i calciatori dilettanti di tutto il mondo sfruttando il campo Lay’s RePlay appena aperto per il suo programma 5v5, un torneo di base progettato per promuovere e mostrare le pari opportunità per i giovani talenti.

23 MAGGIO: Lay’s RePlay Pitch – Bilbao, Spagna – Centro sportivo Errekalde

Il 23 maggio Lay’s RePlay ha presentato il suo undicesimo campo con una serie di iniziative locali per la comunità di Bilbao, tra cui un murale progettato da un’artista per rappresentare e ispirare la comunità e un’inaugurazione del cerchio centrale, in omaggio alle cerimonie di apertura della UWCL, per svelare il nuovissimo campo. La giocatrice del Manchester City Laia Aleixandri e l’ex calciatore professionista spagnolo Fernando Llorente hanno stabilito un rapporto con i giovani atleti sul posto, parlando delle loro esperienze personali nel calcio, sottolineando i benefici associati al gioco e incoraggiando le ragazze a partecipare al programma per imparare e crescere in campo e al di là.

Scegliendo Bilbao come prossimo epicentro dell’impatto del programma, Lay’s RePlay e i suoi partner, Common Goal, “Bilbao Kirolak” (Comune) e Fundazioa (Fondazione Club Atletici), offriranno programmi sportivi inclusivi per le giovani calciatrici migranti nelle comunità di Errekalde e Ibaiondo. Questa iniziativa fornisce accesso alla formazione sportiva, alle risorse formative e a un luogo sicuro in cui giocare, con l’obiettivo di sostenere la crescita socio-emotiva e la costruzione della comunità, promuovendo al contempo il senso di appartenenza, il lavoro di squadra e la collaborazione. Per celebrare il debutto dell’iniziativa a Bilbao, i partecipanti, le loro famiglie e l’intera comunità si sono riuniti nella nuova struttura per una giornata piena di divertimento calcistico e parole stimolanti delle icone del calcio Laia Aleixandri e Fernando Llorente.

Lay’s RePlay sfrutta il potere del gioco e la sostenibilità innovativa per ottenere risultati positivi sia per il pianeta che per le persone. Per creare un campo Lay’s RePlay, i pacchetti vuoti di chip vengono raccolti e trasformati in pellet che formano lo strato sottostante l’AstroTurf.

Con campi in tutto il mondo in comunità in Sud Africa, Italia, Brasile, Regno Unito, Colombia, Messico e altri paesi, il programma sta già avendo un impatto duraturo, con 1,5.000 partecipanti (al mese) direttamente interessati attraverso 8.000 ore di programmazione formativa Lay’s RePlay e altri 2.300 (al mese) membri della comunità più ampia indirettamente influenzati attraverso l’uso generale del campo, eventi speciali della comunità o famiglie dei partecipanti. Lay’s RePlay si basa sul lavoro svolto da Lay’s e dalla UEFA Foundation for Children che hanno consegnato tre campi di calcio artificiali nei campi profughi di Za’atari e Azraq nel 2017 e 2018 e da allora hanno consentito a 35.000 persone di accedere a questo sport.

24 e 25 MAGGIO: Torneo Gatorade 5v5 su Lay’s RePlay Pitch – Bilbao, Spagna

Il 24 maggio si è tenuta l’ultima versione del torneo 5v5 di Gatorade sul nuovo campo Lay’s RePlay a Bilbao, in tandem con l’iniziativa globale del brand, “Confidence Coaches” (“Allenatori di fiducia”), che collega le leggende del calcio con i giovani giocatori. Comprendendo le barriere comuni che le donne nello sport devono affrontare, gli allenatori di fiducia scelti condividono storie e consigli che danno a questi giocatori emergenti la sicurezza di cui hanno bisogno per continuare a praticare il calcio. Quest’anno a Bilbao, Gatorade Confidence Coaches ha presentato talenti di livello mondiale, tra cui l’ex calciatrice inglese Rachel Yankey, insieme a Laia Aleixandri e Fernando Llorente. Alla finale della UWCL del 24 maggio, il trio ha incontrato le ultime squadre femminili del torneo 5v5 per parlare di fiducia e autostima negli sport competitivi.

In linea con le priorità di Gatorade relative a Persone e Pianeta, il torneo 5v5 di Bilbao è stato organizzato tenendo presente la sostenibilità, compresi tutti gli indumenti e le medaglie del torneo prodotti nel modo più sostenibile possibile (sia i materiali che la fabbricazione).

Giunto al suo settimo anno, 5v5 continua a offrire esperienze sportive formative positive a migliaia di giovani atleti dilettanti, di età compresa tra 14 e 16 anni, provenienti da contesti diversi, offrendo a oltre 151.000 ragazzi e ragazze (e il numero continua a crescere!) la possibilità di eccellere nello sport che amano.

L’iniziativa “Confidence Coach” di Gatorade, lanciata nel 2023, mira a ispirare le generazioni future collaborando con giocatori di calcio iconici che opereranno da Confidence Coach, condividendo le loro esperienze per aiutare a motivare gli aspiranti giocatori. Gatorade è entusiasta di offrire ai giovani adulti migliori opportunità di praticare sport e realizzare il loro potenziale e si impegna ad aiutare 2,5 milioni di adolescenti in tutto il mondo ad accedere al potere dello sport di cambiare la vita entro il 2030.

Mustafa Shamseldin, Category Growth Officer e CMO International Foods, afferma: “Lay’s RePlay mette in luce sia gli elementi umani che quelli di sostenibilità alla base della missione di PepsiCo di creare iniziative locali che creino un impatto su scala globale. L’apertura di questo campo a Bilbao dimostra gli sforzi continui e il maggiore impatto che PepsiCo ha nel sostenere le donne nello sport – fornendo risorse per formare, agevolare e ispirare le giovani donne di tutto il mondo a perseguire la loro passione per il bellissimo gioco – e il suo forte impegno ad attività di sostenibilità – aprendo l’undicesimo campo, parzialmente realizzato con i sacchetti di patatine riutilizzati Lay’s. L’unione delle forze di Lay’s e Gatorade a Bilbao per promuovere il cambiamento per le donne nel calcio è un ottimo esempio di ciò che PepsiCo può realizzare con Power of One (il Potere di Uno).”

Mark Kirkham, SVP e CMO International Beverages, afferma: “Il torneo 5v5 di Gatorade offre un’incredibile opportunità per le ragazze nel calcio di base e sappiamo quanto sia importante facilitare una partecipazione veramente inclusiva per tutti i sessi. Diamo ai giocatori di talento tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo e giocare al meglio, incluso l’accesso ai nostri stimolanti Confidence Coach. È stato incredibile vedere come le leggende del calcio Rachel, Laia e Fernando hanno ispirato le ragazze dando loro la sicurezza necessaria per vincere!”

Laia Aleixandri, calciatrice del Manchester City, dice: “La finale della UWCL è sempre un momento emozionante per me. Tuttavia, poter far parte della visione condivisa dei programmi Lay’s Replay e Gatorade 5v5 volti a dare piena autonomia alle donne nel calcio rende la finale di quest’anno ancora più speciale! Lavorando al fianco di questi fantastici marchi, sono entusiasta di essere un modello per le giovani calciatrici di tutto il mondo, mostrando loro che vale la pena inseguire i sogni. Insieme, non stiamo solo giocando a calcio, stiamo cambiando questo sport, assicurandoci che ogni ragazza che lo ama sappia che il suo posto è in campo.”

Fernando Llorente, ex calciatore professionista, afferma: “Lay’s Replay e Gatorade 5V5 sono iniziative straordinarie che vanno oltre il semplice gioco: si tratta di fare una differenza per le atlete. Vedere entrambi questi programmi prendere vita a Bilbao durante la finale della UWCL è un momento speciale: dimostra quanta strada abbiamo fatto nel rendere il calcio più inclusivo, soprattutto per le donne. Collaborare con marchi che condividono la mia passione per l’inclusione mi permette non solo di ispirare le giovani giocatrici, ma anche di essere un alleato di supporto nel loro cammino. Insieme, stiamo riscrivendo le regole e creando un futuro in cui ogni giocatore ha le stesse possibilità di successo”.

Informazioni su PepsiCo I prodotti PepsiCo (NASDAQ: PEP) sono apprezzati dai consumatori più di un miliardo di volte al giorno in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. PepsiCo ha generato oltre 91 miliardi di dollari di ricavi netti nel 2023, grazie a un portafoglio complementare di bevande e prodotti alimentari convenienti che comprende Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. Il portafoglio di prodotti di PepsiCo consiste di un’ampia gamma di prodotti alimentari e bevande gustosi, tra cui molti marchi iconici che generano più di 1 miliardo di dollari ciascuno in vendite al dettaglio annuali stimate.

A guidare PepsiCo è la nostra visione di essere il leader globale nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande pratici vincendo con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ è la nostra trasformazione strategica completa che pone la sostenibilità e il capitale umano al centro del modo in cui creeremo valore e crescita operando entro i confini planetari e ispirando cambiamenti positivi per il pianeta e le persone. Per ulteriori informazioni visitare http://www.pepsico.com e segui su X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

