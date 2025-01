I primi passi della genitorialitá, nuovo corso a Villa Serena a Palermo

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Punto nascita fra i piú attivi del territorio siciliano, Villa Serena a Palermo offre ai futuri genitori il primo corso pensato per prepararsi al meglio alla nascita del loro bambino. Curata dal dottor Giovanni Muscolino, responsabile dell’unitá funzionale di Neonatologia della Clinica, e tenuta da un team di infermiere pediatriche e di puericultrici di grande esperienza, l’iniziativa costituisce un’opportunitá unica per acquisire competenze pratiche e teoriche nella gestione del neonato. Il corso si articola in cinque incontri che prevedono da 5 a un massimo di 10 partecipanti. Dopo l’introduzione a cosa significa realmente diventare genitori, gli argomenti trattati saranno i seguenti: Il parto, la nascita e i primi giorni di vita in clinica: assistenza cure e informazioni essenziali; Skin to Skin e Bonding: come favorire il legame con il neonato; L’allattamento materno: vantaggi, tecniche, e posizione ideale; La cura del neonato a casa: dal primo bagnetto alla gestione del sonno; Interpretare il pianto del neonato: tecniche di rilassamento e quando rivolgersi al pediatra. Ogni sessione é pensata per supportare i genitori, offrendo loro gli strumenti piú adatti per affrontare con serenitá le prime fasi di vita del bambino. Si tratta di un percorso educativo completo, ricco di contenuti pratici, appositamente pensati per un’esperienza genitoriale consapevole e priva di ansie. Il corso, che si aggiunge a quello pre-parto, avrá inizio a metá febbraio, per aderire e avere informazioni sui costi basta inviare una mail a neonatologia@casadicuraserena.it. -foto di Antonio Di Giovanni- (ITALPRESS). mgg/com 14-Gen-25 11:22

